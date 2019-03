Așa arată casa Dianei Matei! Dezvăluiri incendiare despre viața ei cu Marian Cleante! „Am avut niște evenimente nefericite”

Diana Matei, „reginei petrecerilor”, și-a prezentat casa, dar și dressingul, miercuri, la „Acces Direct”. Artista a făcut dezvăluiri despre relația ei cu Marian Cleante și a explicat motivul pentru care încă nu sunt căsătoriți.

Nu e petrecere la care Diana Matei să nu facă show şi să nu ridice oamenii de la mese. Însă, când lasă microfonul, ea este o familistă convinsă, cu o casă de poveste, decorată modern şi cu un dressing care ar face geloasă orice divă.

„Nu prea ne dădea nimeni șanse de izbândă. Toți ne vedeau despărțiți după doi-trei ani”, a povestit Diana Matei despre relația ei cu Marian Cleante, precizând că ea crede că ei doi sunt predestinați unul altuia.

„M-a cerut în căsătorie acum 14 ani, în Liban. Eram în culise. Eu am spus da, dar nuntă nu am făcut nici până în prezent. Ne-am planificat nunta, dar am avut niște evenimente nefericite – au murit părinții lui”, a mai spus ea.

Diana Matei a mai spus că ea și Marian Cleante nu își vor mai planifica nunta cu mult timp înainte.

Artista și-a prezentat casa și dressingul.

Urmăriți clipul de mai sus din emisiunea „Acces Direct”.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

📺 Urmăreşte emisiunea Acces direct, editii integrale, pe AntenaPlay >>> https://s.a1.ro/2hwA9td. Intră acum!