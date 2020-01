Bătută de iubit, la porunca părinților lui? Femeia este disperată: „A zis că-mi ia copilul”

O mamă de 39 de ani acuză că părinţii bărbatului pe care ea îl iubea i-ar fi ordonat acestuia să o bată. Iar el ar fi pus în practică ordinele. Tocmai din acest motiv, mama susţine că a fost nevoită să îşi caute un adăpost în care să stea cu fetiţa sa de doar un an. Însă femeia susţine că tot nu a scăpat de probleme! Motivul? Tatăl fetiţei ar ameninţat-o că vrea să-i ia fiica, asta chiar dacă omul nu ar fi convins că cea mică e copilul lui.

Maria Neagu, femeie de 39 de ani, spune că bărbatul o ameninţă că îi ia copilul şi nu o să-l mai vadă. Femeia vrea ca tatăl fetiţei să îi dea pensie alimentară copilei, dar şi să înceteze cu ameninţările

În plin scandal a intervenit și soacra acestia: „Nu a fost nicio noră. Deci, au trăit 5 luni de zile, atât. Ea, înainte de a fi cu el, a mai fost, ba în Danemarca, ba în Spania, ba în Italia. E mai mare cu 10 ani decât el, deci nu au fost cununaţi, nu nimic! Deci, copilul este într-adevăr pe numele lui, pentru că l-a păcălit că este al lui. A plecat de atâtea ori, într-un an de zile! Şi avem un dosar pe rol, în care trebuie să facem testul de paternitate, să vedem, că ea, în perioada asta, a fost plecată”.

Șirul acuzațiilot soacrei continuă și par să spună o cu totul altă poveste: „Acum nici nu ştim unde locuieşte. I-am luat vaccin, am martor medicul meu personal, de la care i-am luat vaccin la 3 luni să-i fac fetei. 300 lei am dat pe el, la particular. Nu a vrut! Am mers cu poliţia la ea, la poartă, la părinţii ei.”