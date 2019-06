Lenuța a fost bătută de soţ până la leşin şi ameninţată cu cuţitul la gât de cumnaţi. Femeia își strigă durerea

Ar fi fost bătută până la leşin de soţul ei. Cumnaţii ar fi ameninţat-o cu moartea şi i-ar fi pus cuţitul la gât. Iar soacra ar fi vrut să o vadă mireasă moartă. Sunt acuzaţiile extrem de dureroase ale unei femei care se află la capătul puterilor.

O femeia care vrea fugă de acasă şi să-şi părăsească soţul, după 24 de ani de căsnicie. Unica dorinţă a Lenuţei era să aibă o familie. Familia, pe care ea nu a avut-o niciodată. Şi o casă, în care să-şi ascundă bucuriile. Dar de la atâta dezamăgire, Lenuţa nici nu îşi mai găseşte putere să-şi spună durerea.

"Soacra mea mi-a zis că moartă o să mă vadă mireasă, că vie - nu. Aici, trăind cu socrii, cu cumnaţii, fraţii soţului meu, îmi înfingea cuţitul în uşă şi îmi spunea să ies afară. M-a înţepat cu cuţitul ăsta mare. Am luat bătaie de la cumnaţi, am luat bătaie de la socri, de la cumnată. Mai are un frate care e acum în puşcărie care acum sunt ameninţată cu moartea de el. Mai are unul aicea, de 55 - 56 de ani, care şi ăla mă ameninţă. Soţul meu mă înjură, îmi vorbeşte vulgar că nu-i dau bani de ţigări, că nu-i dau bani de alcool", a spus aceasta.

Acum, că cei doi copii au ajuns oameni mari, Lenuţa. s-a săturat. După 24 de ani în care şi-a împărţit viaţa cu Vasile, femeia vrea să-şi părăsească soţul şi să fugă de acasă.

