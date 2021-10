Bijuteria primită de Mirela Vaida de la soț. Cum arată inelul cu pietre scumpe: "Am spus DA"

De curând, Mirela Vaida a fost plecată într-o minivacanță alături de familie sa. Acolo prezentatoarea Acces Direct primit o bijuterie superbă de la soțul său și nu a ezitat să împărtășească momentul emoționant cu fanii săi de pe Instagram

Mirela Vaida a primit un inel cu pietre prețioase de la soț

Imaginea postată pe InstaStory de către prezentatoarea TV a încântat fanii. Bijuteria stă superb pe mânile prezentatoarei TV, iar mesajul său dă de înțeles că ar fi fost cerută în căsătorie de soț, pentru a doua oară.

Mirela Vaida are o familie superbă formată din trei copii. Deși are un program foarte încărcat la muncă, Mirela Vaida nu uită niciodată să petreacă momente de neuitat alături de micuții ei, cei care îi bucură sufletul și îi aduc zâmbetul pe buze.

Prezentatoarea Acces Direct împacă foarte bine viața de familie cu cea profesională și deși este pe platourile de filmare mai mereu, întotdeauna își face timp pentru cel mai de preț lucru din viața ei: familia.

Citește și: Cât a crescut și cum arată acum mezinul Mirelei Vaida. Imaginea de familie care i-a înduioșat pe fani

Organizarea este cheia pentru o viață excelentă de familie și pentru o carieră fulminantă în televiziune. Mirela mărturisește că pruncii ei sunt izvorul nesecat de motivație: "Tot ei sunt și motivația pentru care putem să facem oricât de multe ne propunem. Ei sunt motivul suprem. Adică și atunci când simți că îți este greu și ai obosit sau că nu mai poți, tot la ei te gândești și te încarci instantaneu", a spus mai demult prezentatoarea TV la Observator.

Cine este soțul Mirelei Vaida și cu ce se ocupă Alexandru Vaida

Pentru cei care nu știu, Mirela Vaida are o căsnicie fericită alături de Alexandru Vaida încă din anul 2009. Cei doi au împreună trei copii și vedeta se laudă adesea cu relația extrem de special pe care o are cu soacra sa.

Soțul Mirelei Vaida este o prezență discretă și se ocupă de companii care nu au sediul în București. Mai mult decât atât, tot din declarațiile vedetei reiese faptul că acesta este ardelean de origine.

„El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta. Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, explica Mirela Vaida în trecut într-un interviu pentru cei de la revista Viva.

Citește și: Cum arată noul platou Acces Direct. Mirela Vaida a bifat o apariție sclipitoare în prima editie din noul sezon