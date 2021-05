Camelia Mitoșeru, prima apariție la tv unde a vorbit despre operația pe creier. Cum arată acum actrița

Camelia Mitoșeru a fost operată pe creier în urmă cu puțin timp, dar acum se simte foarte bine. Cu acest prilej, ea a fost prezentă în platoul emisiunii Acces DIrect de la Antena 1 și a vorbit despre perioada prin care a trecut din momentul în care a aflat că are nevoie urgență de operație.

Vedetei nu i-a lipsit zâmbetul de pe buze, exact așa cum o știam cu toții. A răs, a glumit și și-a deschis sufletul și i-a povestit Mirelei Vaida cum a arătat acea perioadă grea pentru ea.

Camelia Mitoșeru a povestit despre fiecare etapă a operației, încă de la început, fără să evite vreun subiect. Dorul de platourile tv i-a fost mare, astfel că, bucuria de a fi din nou alături de echipa Acces Direct i s-a putut citi cu ușurință pe chip. Mirela Vaida a îmbrățișat-o imediat cum a văzut-o, iar la final, Mirela i-a oferit un coș cu flori, în semn de recunoștință pentru toate edițiile emisiunii la care Camelia Mitoșeru a luat parte.

Camelia Mitoșeru, prima apariție tv după ce s-a operat pe creier

Camelia Mitoșeru a fost invitată în platoul emisiunii Acces Direct și a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața ei, atunci când a fost nevoită să se opereze pe creier.

„E perucă, să știi. Părul ăla era natural. Am fost rasă în cap. Vreau să-ți spun că toate analizele mi-au iesit excelente. Eu mă simt excelent”, a început declarațiile Camelia Mitoșeru, cu zâmbetul pe buze.

Vedeta recunoaște că nu simțea nimic și că nu avea simptome, însă în urma unei accidentări din locuința ei, aceasta a mers la un control, unde i-au găsit o tumorp pe creier. Iată ce spune ea despre perioada operației:

„Eu n-am simțit nimic. Veneam la voi, găteam. Nu am avut simptom. Într-o zi, am căzut la frigider peste calorifer și m-am învinețit toată. Câteodată simțeam că mă duc într-o parte. Mi-am făcut RMN. Eu nu aveam nimic. Vedeam perfect”, explică ea la tv.

Cameliei Mitoșeru nu i-a fost teamă să meargă la control: „Nu mai purtam ochelari nici la citit. Am fost la doctor, în decembrie. Nu am avut emoții. Dar am vrut confirmarea și a altui doctor”, a mai spus ea.

Camelia Mitoșeru, despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei

Camelia Mitoșeru a mărturisit că nu i-a fost teamă de consecințe și și-a dorit foarte mult să facă operația respectivă, ba mai mult de atât, ea a mai stat și o perioadă de recuperare, în timpul celei de-a doua internări.

„Nu mi-a fost frică de riscuri. M-a costat de m-a rupt. 8 ore a durat operația. Domnul profesor doctor a venit la mine și mi-a zis că nu mă poate opera deoarece nu aveau sânge. Mihai (n.r. fiul ei) a fost vai de capul lui, a suferit ca un câine, lângă mine. Oana Roman a fost lângă el. Eu după operație m-am trezit și am început să vorbesc. Nimeni nu mi-a spus ce simptome au avut alții înainte”, a explicat ea.

Camelia Mitoșeru a vorbit și despre cât de lungă a fost perioda în care a trebuit să se refacă după operație: „Recuperarea a durat destul de mult”, a explicat ea.

Camelia Mitoșeru, despre împăcarea fiului ei de Noemi

Mirela Vaida a fost curioasă dacă mai există o posibilitate de împăcare între Mihai și Noemi, la ceva vreme de când aceștia s-au despărțit.

„El încă o mai iubește, dar nu mai sunt împreună. Ea este foarte bine. Nu știu dacă se vor împăca. Au făcut cununia și după au programat nuntă și la scurt timp a murit tatăl ei. Mihai tot a așteptat-o”, a spus Camelia Mitoșeru.

