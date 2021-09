Candidată la postul de asistentă pentru Acces Direct. Cine este și cum arată Alice Marica

Cei de acasă sunt invitați să voteze care dintre domnișoarele prezente în platoul Acces Direct le place cel mai mult.

"Vine noul sezon Acces Direct și cu câteva schimbări, nu vorbim doar de ora pe care o vedeți deja schimbată, 16:30, țineți minte, vorbim și despre o căsuță nouă, cu schimbări care ne fac bine, pentru că întotdeauna noul aduce ceva proaspăt în viața noastră. Dar vorbim și despre o nouă asistentă (...) însă, de cine anume nu știm, pentru că dumneavoastră veți decide.

Noi propunem mai multe asistente pentru emisiunea noastră, dar important este să aibă lipici la public, să transmită dincolo de sticlă, să vă placă cum arată, cum vorbește, cum se prezintă, știți dumneavoastră mai bine. Așa că fiți cu ochii pe fiecare dintre ele pentru că astăzi vine prima. Nu ezitați să ne scrieți pe Whats App, pe Facebook sau pe orice altă cale părerea dumneavoastră despre fiecare dintre ele, fiindcă, până la urmă, dumneavoastră trebuie să vă placă", a spus Mirela Vaida.

Alice Marica este a doua candidată la postul de asistentă

În ediția din 7 septembrie 2021, de la Acces Direct, Alice Marica a venit să dea proba pentru postul de asistentă TV. Alice Marica nu este străină de televizunea, chiar ea a mărturisit că a fost în emisiunile Chefi la cuțite și la Burlacul, în urmă cu ceva timp, iar acum își dorește să revină în fața oamenilor de acasă, în calitate de asistentă TV.

Alice Marica, fosta concurentă a venit să dea proba: "Am fost la emisiunea Burlacul, am fost la Chefi la cuțite, am fost la mai multe emisiuni. La 15 ani am făcut o școală de manechine și fotomodele, am și terminat cu locul 1 (...). Am 1 m 70 fără tocuri. Am 30 de ani, sunt săgetător, olteancă. Era nevoie de o olteancă frumoasă, ca mine. Nu am iubit, sunt o mamă singură și vreau neapărat să fiu asistentă TV", spune bruneta.

"Îmi doresc să evoluez, să perseverez. Sunt singură și nu am de gând (n.r să mă căsătoresc) sunt mamă, are 11 ani. Am o fetiță minunată", mai spune Alice Marica.

În urmă cu patru ani, când a fost concurentă la Chefi la cuțite, Alice se descria drept o femeie puternică, care luptă pentru fiica sa: „Mă consider o femeie puternică, pentru că am trecut prin prea multe, dar motivul pentru care lupt de fiecare dată este copilul meu. Când cea mică avea 6 ani a făcut o criză de epilepsie chiar lângă mine. E cea mai ușoară formă, se tratează, până la 18 ani o să-i treacă”, a povestit Alice Marica.

Alice Marica a devenit mamă la numai 19 ani, ceea ce nu a împiedicat-o să urmeze cursurile unei facultăți de Medicină.

Citește și: Telespectatorii Acces Direct pot alege cine va fi noua asistentă TV. Andreea Diaconu este prima candidată la postul de asistentă

„Când am rămas însărcinată eram în liceu, dar acest lucru nu m-a împiedicat să îmi urmez visul, ba chiar m-a motivat mai mult să fac tot ce mi-am dorit. Mi-am dorit foarte mult să fac medicina – eram însărcinată în 7 luni când am mers la facultate. Am mers la facultate până în ultima zi. După ce am născut-o pe Nicole, am fost cu ea la unele examene și la secretariat”, a povestit concurenta, în anul 2018 când a fost concurență în show-ul culinar.