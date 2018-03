Carmen Șerban are interzis în SUA. Cântăreaţa acuză:”Cineva a făcut denunț împotriva mea. Se pare că deranjez foarte mult"

Carmen Șerban acuzã cã ar fi fost împiedicată să cânte peste Ocean. Artista nu a fost lăsată să plece în America, acolo unde o așteptau mii de fani, chiar dacă ea avea viza luată, biletul de avion cumpărat și primise deja și avansul pentru show-ul pe care urma să-l susțină în New York. Cântãreata a aflat acest lucru chiar în aeroport, când în loc să se îmbarce, a fost oprită de vamesi.

Totul a pornit în urmă cu câteva zile, când, Carmen Şerban ar fi trebuit sa plece în America.

"Pe 21 aveam un zbor cu o companie aeriană, care s-a anulat, credeam eu din cauza vremii. Am fost transferaţi pe un alt zbor, la o companie poloneză. Nici nu am fost întrebată dacă îmi doresc acest lucru. Nu e firesc să plăteşti 3,4 stele şi să stai la o stea sau două. Am zis că Asta e, nu mai contează. Important e să ajung la New York pentru că aveam un concert. Şi uite că cineva din branşa noastră care se ocupă cu spectacole pe acolo prin America, în curând o să aflăm exact numele lui, , au telefonat la Ambasadă şi au făcut un denunţ. Nu ştiu ce Dumnezeu puteau să spună despre mine pentru că eu sunt omul care nu beau, nu fumez, nu mă droghez, nu sunt teroristă, nu fac trafic de arme, de droguri, de nimic… Sunt un om cuminte şi la locul meu. Şi au spus ceva în aşa fel încât când ne-am dus la aeroport să parcăm , aveam şi checkin-urile făcute, nu ne-au fost primate bagajele şi ne-au spus că există un consemn şi că viza este cu problem. Noi ştiam clar că viza nu este cu probleme pentru că nu eram nebună să investesc 3.000 de euro în biletele de avion" a declarat Carmen Şerban.

Nici la câteva zile distanţă de la incident cântăreaţa nu ştie exact ce s-a întâmplat. Spune că şi-aangajat doi avocaţi. Unul în România şi unul în America. Carmen Şerban crede că totul i se trage de la invidiile colegilor de breaslă: "Se pare că deranjez foarte mult. Imaginea mea este foarte puternică. Este frustrant pentru unii care organizează spectacole şi care îşi doresc să pună monopol pe America."

Carmen Şerban spune că ea speră că Ambasada Statelor Unite va reveni cu o poziţie favorabilă. Cântăreaţa spune că a sunat la Ambasadă şi că cineva de acolo i-a confirmat că viza nu are probleme. Ba mai mult, "Domnul de acolo a luat numele doamnei care superviza la compania aeriană cu care eram şi a rămas să îi trimită un document prin care să arate că nu avem probleme cu viza. S-a întârziat foarte tare cu documentul. S-a închis checkin-ul. Din nou am sunat la Ambasadă. Din nou mi-au zis că viza nu are probleme şi că nu au apucat să trimită documentul".

Pentru că avionul deja please, Carmen Şerban s-a urcat în avion şi a mers la Ambasadă. Cântăreaţa spune că i-a fost verificată viza de pe paşaport şi că va primi răspunsul în scris: "Când am primit în scris, am primit o anulare de viză, pe motiv că cineva a făcut un anunţ la Washington. Nu ştiu care e treaba…"

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

➡️ Urmăreşte emisiunea Acces direct live pe AntenaPlay: https://goo.gl/VnP1p7, la fel şi toate înregistrările showului. Intră acum!