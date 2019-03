„Nu am vrut să mă căsătoresc”. Carmen Tănase, mărturisiri uimitoare despre relația ei cu Victor Parhon

Carmen Tănase a spus că s-a căsătorit cu Victor Parhon deși nu și-a dorit să se mărite. Actrița a explicat motivul, luni, la „Acces Direct”.

Iubita actriță Carmen Tănase, pe care o puteți vedea în „Fructul Oprit”, a povestit cum l-a cunoscut pe soțul ei și cum a cucerit-o acesta.

„Ne-am cunoscut la Iași. Eram actriță acolo. El a venit cu un grup de critici să vadă o serie de spectacole. După un spectacol în care am jucat și eu s-a făcut o masă, o petrecere. Eu m-am dus să vorbesc cu cineva care stătea lângă Victor. Ei stăteau jos. Când m-am apropiat să vorbesc cu persoana de lângă el, un coleg de al meu, el s-a ridicat și s-a încheiat la haină. Asta mi-a atras atenția, pentru că domni sunt destul de puțini între bărbați. Apoi am stat de vorbă și am aflat că avem foarte multe lucruri în comun și că gândim de foarte multe ori la fel. Și așa s-a legat”, a povestit Carmen Tănase.

Deși îl iubea pe Victor Parhon, Carmen Tănase a explicat motivul pentru care nu a vrut să se căsătorească cu el.

„I-am spus că nu vreau să mă căsătoresc. Așa și era. Nu voiam să mă căsătoresc, pentru că nu înțelegeam ce aduce în plus o bucată de hârtie. Pentru că era o situație – eu nu puteam intra în București să sau concurs dacă nu aveam buletin de București, îl născusem deja pe Tudor, și era destul de greu, pentru că făceam un fel de navetă obositoare. Iași-București e o navetă grea și atunci el mi-a spus cp trebuie neaparat să vin în București”, a explicat Carmen Tănase.

Actrița Carmen Tănase a oferit detalii și despre primul ei sărut.

„Mi se pare că eram pe la școala generală, cred, când un băiat care era la clubul de box, și era campion – mai mare decât mine cu vreo doi-trei ani – m-a invitat la film și ne-am ținut de mână. Dar nu mai aud nimic despre băiatul acela și nu mai știu cum îl cheamă”, a mărturisit ea.

Mai multe dezvăluiri ale actriței Carmen Tănase sunt disponibile în clipul de mai sus din emisiunea „Acces Direct”.

