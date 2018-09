Momente de panică pentru cel mai dur chef! Cătălin Scărlătescu a fost arestat: "Am stat două zile la pușcărie"

Cătălin Scărlătescu a fost arestat! Renumitul Chef a ajuns în camera de detenţie, când se aştepta mai puţin. Adică atunci când era peste hotare, departe de România.

Eeee, dar nu vă face griji! Cătălin e acum liber ca pasărea cerului. Dar, dacă nu vreţi să păţiţi ce a păţit şi el, ascultaţi-l cu mare atenţie!

"Bai, am fost arestat. Anul trecut am plecat cu Gogu, prietenul meu. Ne-am dus in San Marten si ne-am luat bilet de avion si nu am avut bilet de iesire din Antigua si la puşcarie. Doua nopţi am stat la detentie. Am stat la plaja dupa un grilaj, nu am putut sa stam in fata, am stat in spate. Deci am poza cu fata lui si pe perna scrie: detention room", a povestit Scărlătescu.

Aşadar, din fericire, această experienţa n-a durat prea mult. Aşa că, chef Scărlătescu îşi poate vedea liniştit de cariera lui, dar şi de pasiunea sa, femeile.

