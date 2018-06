Caz șocant! Un tânăr acuză familia că a înscenat moartea iubitei sale, ca să îi despartă pentru totdeauna!

I s-a spus că iubita lui a murit, dar el e ferm convins că tânăra trăiește! Mihaela Schneider a fost declarată moartă acum patru ani, după ce în râul Mureș a fost găsit trupul neînsuflețit al unei fete.

Părinții Mihaelei ar fi spus atunci că aceea era fiica lor și i-au făcut înmormântarea. Dar iubitul fetei susține că aceea nu era Mihaela!

Susține că în groapa pe care e pusă crucea cu numele ei nu e fata pe care el încă o iubește. O iubește și o caută, pentru că e ferm convins că Mihaela trăiește și că părinții săi ar fi ascuns-o, de fapt, de el!

Durere, incertitudine, neputinţă, disperare! Sunt sentimentele pe care Costel le trăieşte de patru ani! Exact din momentul în care a primit vestea că Mihaela, iubirea vieţii lui a plecat la Ceruri. Vestea care a căzut ca un trăznet ar fi primit-o de la un vecin care i-a spus că Mihaela a murit înecată. Dar băiatul spune că de vină ar fi părinţii fetei care nu erau de acord cu relaţia lor.

Acum patru ani, tânăra, care pe atunci avea 17 ani, era internată într-un spital din Alba Iulia, dar într-o zi, Mihaela a fugit de acolo, moment în care a fost dată dispărută. La trei zile de la misterioasa dispariție s-a găsit o fată înecată în apele Mureşului, iar părinţii Mihaelei ar fi zis că aceea era fiica lor şi au înmormântat-o.

Pentru că Mihaela avea un păr foarte lung şi avea ceva semne, avea semne din naştere la genunchiul drept.

Costel nu poate accepta ideea că a pierdut-o pe Mihaela, mai ales că părinţii fetei i-ar fi confirmat faptul că Mihaela trăiește!

„Au recunoscut că trăieşte, că are copiii şi că are bărbat. Şi că sunt prin străinătate. Şi taică-său mi-a zis, că spunea că nu am cum să o găsesc. Că şi dacă vreau să mă duc eu să o caut, nu am cum, pentru că a dat-o la cineva”

Urmărește clipul video de mai sus ca să afli mai multe detalii despre acest subiect controversat!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

➡️ Urmăreşte emisiunea Acces direct live pe AntenaPlay: https://goo.gl/VnP1p7, la fel şi toate înregistrările showului. Intră acum!