Scandal între Cumpănașu și Cataramă, în direct! Unchiul Alexandrei Măcesanu a ieșit furios din emisiune: "Nu am ce vorbi cu acest om!"

Alexandru Cumpănașu susține că Viorel Cataramă are acest filmuleţ de ceva timp, dar a preferat să îl facă public abia acum, înainte de alegeri pentru a-i strica imaginea.

"Eu am fost convins că este Luiza. Eu eram într-un uriaș impact emoțional pentru că sunt implicat în această poveste. Nu cred că lucruruile pe care le-am făcut au deranjat pe cineva. Vineri am intrat în posesia filmării. Există o persoană care a avut această filmare de două săptămâni, nu vreau să dau nume. Pe înregistrare nu se observă accentul fetei. Viorel Cataramă a pus întregul film online fără să aibă acceptul familiei. Fata nu e moartă, nu calcă nimeni pe cadavre. Elementele pe care noi le-am prezentat, inclusiv presupusa ardere, oamenii din Italia cu care am lucrat nici măcare nu le-au luat în considerare. Au spus că ne vor ajuta să le găsim, că sunt în viață. I-am propus Monicăi Melencu să mergem în Italia să le căutăm", a declarat Alexandru Cumpănașu, la Acces Direct.