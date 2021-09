Cine e Bianca Ciuraru, cea de-a opta candidată la postul de asistentă pentru Acces Direct. Tânăra are propria sa afacere

Încă de la începutul emisunii, Mirela Vaida le-a reamintit telespectatorilor că Acces Direct este în căutarea unei asistente TV, iar ei sunt cei care își pot alege candidata ideală. În ediția de astăzi, 15 septembrie 2021, Bianca Ciuraru a pășit încrezătoare în platoul show-ului, iar prima impresie a fost una spectaculoasă.

"Înainte de a merge mai departe, știți că noi căutăm o asistentă, care să fie în primul rând pe placul dumneavoastră. Să vă placă persoana ei, felul în care arată, felul în care vorbește și multe alte lucruri. Astăzi o vom vedea pe cea de-a opta candidată la postul de asistentă Acces Direct, iar numele ei este Bianca Ciuraru.", a spus prezentatoarea TV înainte ca tânăra să intre în platoul emisiunii.

Înt-o rochie albă și mulată, candidata la postul pentru asistentă TV a făcut furori cu frumusețea sa răpitoare. Aceasta a avut și cuvintele la ea, motiv pentru care a oferit rapid un răspuns la întrebările Mirelei Vaida.

Bianca Ciuraru este cea de-a opta candidată la postul de asistentă TV pentru Acces Direct

Încă de când a pășit în platou, Bianca Ciuraru a dezvăluit că este puțin emoționată. Totodata, ea mărturisit că vine din București, are 23 de ani și că are o mulțime de pasiuni printre care muzica, plimbările în natură.

"Îmi plac animalele. Sunt zodia Gemeni. Am un site cu haine de damă. Un magazin online. Nu ma un copil momentan, dar de un an de zile am iubit. El mă susține să devină asistentă, mă ambiționează.", a spus candidata la postul pentru asistentă la Acces Direct.

Întrebată de Mirela Vaida despre motivul pentru care care își dorește să devină asistentă la Acces Direct, Bianca Ciuraru nu a ezitat să ofere un răspuns direct: "Urmăresc emisiunea de foarte mult timp, îmi place să încerc experiențe noi. Simt că rezonez cu formatul emisiunii și mă văd făcând asta"

Mirela Vaida, dezvăluiri despre noul sezon al emisiunii Acces Direct

Noul sezon de la Acces Direct este unul plin de surprize și noi situații care vor ține telespectatorii cu sufletul la gură. Totodată, noutatea acestui sezon este faptul că publicul își poate alege asistenta TV din cele care vor candida pentru acest job.

"Vine noul sezon Acces Direct și cu câteva schimbări, nu vorbim doar de ora pe care o vedeți deja schimbată, 16:30, țineți minte, vorbim și despre o căsuță nouă, cu schimbări care ne fac bine, pentru că întotdeauna noul aduce ceva proaspăt în viața noastră. Dar vorbim și despre o nouă asistentă (...) însă, de cine anume nu știm, pentru că dumneavoastră veți decide.

Noi propunem mai multe asistente pentru emisiunea noastră, dar important este să aibă lipici la public, să transmită dincolo de sticlă, să vă placă cum arată, cum vorbește, cum se prezintă, știți dumneavoastră mai bine. Așa că fiți cu ochii pe fiecare dintre ele pentru că astăzi vine prima. Nu ezitați să ne scrieți pe Whats App, pe Facebook sau pe orice altă cale părerea dumneavoastră despre fiecare dintre ele, fiindcă, până la urmă, dumneavoastră trebuie să vă placă", a mărturisit Mirela Vaida.