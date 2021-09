Cine e Monica Gheorghe, cea de-a noua candidată la postul de asistentă pentru Acces Direct. Cum și-a făcut intrarea tânăra

Monica Gheorghe, cea de-a noua candidată la postul de asistentă pentru Acces Direct, a făcut spectacol cu frumusețea sa încă din primele secunde de când a pășit în platou. Tânăra a impresionat cu intrarea sa, iar Mirela Vaida a fost surprinsă încă de când a văzut-o.

"Pare că ești pe podium. Știi cu ce se mănâncă acest domeniu.", a spus prezentatoarea TV, surprinsă de apariția candidatei.

Tânăra a făcut o impresie bună, iar ținuta sa nu a putut să treacă neobservată. Aceasta a îmbrăcat o rochie neagră și scurtă, care i-au scos în evidență picioarele subțiri, silueta de invidiat și bustul generos.

Monica Gheorghe este cea de-a noua candidată la postul de asistentă TV pentru Acces Direct

În ediția din 16 septembrie 2021, de la Acces Direct, Mirela Vaida a prezentat-o publicului pe Monica Gheorghe, cea de-a noua doritoare la postul de asistentă TV. Candidata a dezvăluit faptul că a cochetat o perioadă cu modeling-ul.

"La vârsta de 16 ani am cochetat cu modeling-ul, după care mi-am dorit un pic mai mult. Am fost atrasă de călătorit, am fost stewardesă aproape 2 ani și jumătate, am văzut 104 țări în acel timp, lucru care m-a ajutat să mă dezvolt enorm. În momentul de față am terminat școala de televiziune și îmi doresc să vă încânt aici cu prezența mea, zi de zi.", a spus Monica Gheorghe cu zâmbetul pe buze.

La cei 26 de ani, tânăra se mândrește cu cele mai provocatoare forme ale corpului și cu superbele trăsături ale feței.

"Am puține emoții, trebuie să recunosc. Sunt mai emotivă din fire. (...) Copil nu am, îmi doresc foarte mult o familie, în momentul de față sunt singură, am nevoie de o perioadă pentru mine, să mă dezvolt pe plan personal. La momentul potrivit o să apară toate. Îmi doresc foarte mult să fiu asistentă la Acces Direct, vreau să vă încânt cu prezența mea în fiecare zi. Vă rog să mă votați, am nevoie de votul vostru.", a mai adăugat ea.

Ce spune Mirela Vaida despre noul sezon Acces Direct

Noul sezon de la Acces Direct este unul plin de surprize și noi situații care vor ține telespectatorii cu sufletul la gură. Totodată, noutatea acestui sezon este faptul că publicul își poate alege asistenta TV din cele care vor candida pentru acest job.

"Vine noul sezon Acces Direct și cu câteva schimbări, nu vorbim doar de ora pe care o vedeți deja schimbată, 16:30, țineți minte, vorbim și despre o căsuță nouă, cu schimbări care ne fac bine, pentru că întotdeauna noul aduce ceva proaspăt în viața noastră. Dar vorbim și despre o nouă asistentă (...) însă, de cine anume nu știm, pentru că dumneavoastră veți decide.

Noi propunem mai multe asistente pentru emisiunea noastră, dar important este să aibă lipici la public, să transmită dincolo de sticlă, să vă placă cum arată, cum vorbește, cum se prezintă, știți dumneavoastră mai bine. Așa că fiți cu ochii pe fiecare dintre ele pentru că astăzi vine prima. Nu ezitați să ne scrieți pe Whats App, pe Facebook sau pe orice altă cale părerea dumneavoastră despre fiecare dintre ele, fiindcă, până la urmă, dumneavoastră trebuie să vă placă", a spus Mirela Vaida.