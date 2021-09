Cine este Roxana Ferariu, candidata la postul de asistentă pentru Acces Direct. Tânăra a impresionat cu frumusețea ei

Mirela Vaida a anunțat încă din prima ediție a noului sezon Acces Direct că își caută o nouă asistentă TV. Până acum cinci tinere frumoase și talentate și-au încercat norocul în platoul emisiunii, însă telespectatorii sunt cei care vor decide.

Prezentatarea show-ului a fost atentă la fiecare candidată la postul de asistentă TV, iar astăzi a cunoscut cea de-a șasea tânără care își dorește să i se alăture echipei Acces Direct. Roxana Ferariu a făcut senzație încă din prima clipă în care a pășit alături de Mireala Vaida.

Roxana Ferariu este a șașea candidată la postul de asistentă

În ediția din 13 septembrie 2021, de la Acces Direct, Mirela Vaida a întâlnit-o pe Roxana Ferariu, cea de-a șasea candidată la postul de asistentă TV. Tânăra are doar 18 ani și își dorește ca primul său job să fie în televiziune.

Fata a dezvăluit că abia a intrat la facultate și crede că poate face față și job-ului de asistentă TV: "Sunt viitoare studentă și îmi doresc să fiu alături de dumneavoastră aici, în fiecare zi, de luni până vineri. Mă descurc să le fac pe toate"

Roxana Ferariu a vorbit despre pasiunile sale, dar și despre faptul că a făcut modeling, iar aspectul său fizic demonstrează acest lucru.

"Am făcut modeling, am fost Miss Fotogenie 2019. Am 1,75 cm fără tocuri. Fac shooting-uri foto, particip la prezentări de modă. Momentan am fost ocupată cu bacalaureatul, să îl iau, să intru la facultate.", a spus candidata pentru postul de asistentă TV.

Întrebată de Mirela Vaida despre motivul pentru care își dorește să devină asistentă la Acces Direct, tânăra a oferit un răspuns ferm și direct.

"Mă văd făcând asta, mă văd stând în fața camerelor și să vorbesc cu dumneavoastră, cu cei de acasă.", a mai dezvăluit ea.

Ce spune Mirela Vaida despre noul sezon Acces Direct

Noul sezon de la Acces Direct este unul plin de surprize și noi situații care vor ține telespectatorii cu sufletul la gură. Totodată, noutatea acestui sezon este faptul că publicul își poate alege asistenta TV din cele care vor candida pentru acest job.

"Vine noul sezon Acces Direct și cu câteva schimbări, nu vorbim doar de ora pe care o vedeți deja schimbată, 16:30, țineți minte, vorbim și despre o căsuță nouă, cu schimbări care ne fac bine, pentru că întotdeauna noul aduce ceva proaspăt în viața noastră. Dar vorbim și despre o nouă asistentă (...) însă, de cine anume nu știm, pentru că dumneavoastră veți decide.

Noi propunem mai multe asistente pentru emisiunea noastră, dar important este să aibă lipici la public, să transmită dincolo de sticlă, să vă placă cum arată, cum vorbește, cum se prezintă, știți dumneavoastră mai bine. Așa că fiți cu ochii pe fiecare dintre ele pentru că astăzi vine prima. Nu ezitați să ne scrieți pe Whats App, pe Facebook sau pe orice altă cale părerea dumneavoastră despre fiecare dintre ele, fiindcă, până la urmă, dumneavoastră trebuie să vă placă", a spus Mirela Vaida.