Cocoș de la Călărași își prezintă apartamentul de lux. Duplex-ul manelistului, amenjat în totalitate de soția sa | VIDEO

”În spatele unui bărbat de success, stă o femeie puternică. Ea s-a ocupat de tot. Eu doar mi-am dorit o culoare specială pentru dormitorul nostru. Eu am vrut turcoaz, în rest Alina s-a ocupat de tot”, a spus Cocoș pentru ”Acces Direct”.

Deși locuiesc la bloc, artistul și familia sa nu trăiesc într-un apartament oarecare și într-un duplex de senzație. Fiecare cameră a casei are o culoare specifică, pentru a satisface dorința fiecărui membru.

”Camera fiicei este roz cu multe desene cu prințese. Am un sfat pentru prietenii mei. Să nu facă ce am făcut eu. Am răsfățat-o, i-am luat multe jucării. Dacă îi iei azi ceva și mâine ceva, nu se va mai bucura de nimic”, a spus manelistul, după ce a arătat lumii o camera plină cu păpuși și jucării de tot felul.

Ei bine, dacă dormitoarele sunt turcoaz și roz, mobila din bucătărie este de culoare neagră, iar simplitatea este la ea acasă.