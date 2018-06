Coșmar de neimaginat pentru un tânăr de 19 ani! I-a murit tatăl, iar nenorocirile se țin lanț: ”Am primit amenințări cu MOARTEA, au zis că bagă sabia în mine!”

Un tânăr în vârstă de doar 19 ani este condamnat la suferință. Robert Nedea susține că este amenințat cu moartea, gonit și nevoit să doarmă prin scări de bloc ori prin parcuri.

În direct, la ”Acces direct”, el a vorbit despre drama pe care o trăiește de când și-a înmormântat tatăl, acum o lună de zile.

"De la vârsta de un an sau doi, cam aşa, am fost dat la cămin. De acolo m-a luat o familie până la vârsta de 10 ani jumătate, după care am revenit. A fost grea, dar am învăţat să trec peste toate celelalte, ca un om de rând. Am înţeles pe parcursul timpului, că nu toţi oamenii avem norocul să ne bucurăm de părinţi, de familia noastră, că trebuie să trecem peste tot ce ne dărâmă", a spus Robert la "Acces Direct".

El a povestit, de asemenea, că drama din viața lui a început acum o lună de zile, cînd i-a murit tatăl:

"Anul acesta, luna trecută, pe data de 5 mai mi-a murit tatăl. Bun, rău, era tata. Eu l-am îngropat. Mai dorm o zi la adăpost, o zi la mamaie, o zi, când e cald, frumos, afară. Oricum, nu contează, nu mai să dorm şi prin scări de bloc. Bunicii mei aveau o casă. Terenul este împărţit. Bunicii mei au împărţit casa în doi, adică jumătate tatălui meu şi jumătate surorii lui, adică mătuşii mele. Tatăl meu, după ce i-au luat trei case foc, a găsit un om care a vrut să-l ajute şi să-i ridice două camere în spate şi în rest, a semnat de fapt o declaraţie cum că este tutorele lui, dar de fapt şi-a bătut joc de el. Nu mai pot intra în curtea aceea. Am primit ameninţări cu moartea că o să bage sabia în mine, că să nu mai calc pe acolo, că nu mai am niciun drept. Încerc și mă străduiesc să-mi iau dreptul meu la casa aceea, să pot să stau acolo", a spus Robert.

Ce alte mărturisiri a mai făcut el, aflați în clipul de mai sus!

