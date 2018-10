Confesiunile şocante ale tânărului care se droghează de la 11 ani: ”E prea târziu pentru a mă repara!”

Un copil de 16 ani se droghează de la 11 ani și, mai mult de atât, spune că este conștient că își face rău, însă nu are de gând să renunțe.

În direct, la ”Acces”, băiatul al căror părinți au vorbit despre povestea cutremurătoare pe care o trăiesc de ani de zile și-a deschis sufletul și a făcut mărturisiri teribile.

”Am intrat încă de mic, din propria mea voință, vedeam la ceilalți ce fac și îi consideram niște oameni mai presus decât mine și mi-am dorit și eu. Ca să umblu cu ei, am început și eu să fumez. De bani am făcut rost de oriunde, mai ales când ești drogat. Da, mi-am vândut din lucrurile personale. Sunt conștient că-mi fac rău, dar am avut o situație mai prost și e prea târziu pentru a mă repara.”, a povestit el.

Ce alte mărturisiri a mai făcut acesta, aflați în clipul de mai sus!





