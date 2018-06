Connect-R, mărturisiri despre cel mai dificil moment din viața lui: ”Mi-a fost mai greu decât mă așteptam. A fost rău pentru că...”

Are o fetiță simpatică foc și o soție-cameleon care reușește, de fiecare dată, să-l dea gata cu look-urile ei! Unde mai pui că are milioane de fani și nu există om în țara asta care să nu-i fredoneze piesele! Însă v-ați întrebat vreodată ce i-ar mai putea lipsi lui Connect-R? Ei bine, artistul se pregătește să împlinească 36 de ani, așa că are liber la dorințe.



Acesta își va sărbători ziua de naștere pe 9 iunie, iar de curând tocmai s-a întors dintr-un turneu din Statele Unite ale America, unde a stat două săptămâni și a concertat în Chicago, Houston sau Whashington.

”Mi-a fost mai greu decât mă așteptam. A fost rău pentru că de câte ori sunam pe FaceTime mă bufnea plânsul, și pe ele la fel. Plus că, atunci când eu mă trezeam, ele dormeau. A fost destul de greu. Când am venit acasă, m-a strangulat fiica mea. M-a luat în brațe și a făcut: "Tati, tati! Ce mi-ai adus?". Maya face orice să mă impresioneze", a declarat Connect-R.

Connect-R este un artist complet, iar de-a lungul carierei a experimentat atât rolul de cântăreț, cât și pe cele de compozitor, actor, prezentator TV, dansator sau producător. La numai 8 ani era deja un talentat dansator, apoi, la 15 ani, hip-hop-ul a devenit una dintre marile sale pasiuni. A intrat pentru prima dată în atenția publicului în 1997 ca vocalist și mai târziu ca membru al formației hip-hop RACLA. A avut de-a lungul anilor colaborări cu Arsenium sau Simona Nae și de fiecare dată a adus pieselor amprenta sa de R'n'B condimentat cu rap Jamaican. În vara lui 2012, Connect-R a lansat „imnul verii" odată cu piesa „Vara nu dorm", care s-a menținut pe primele locuri timp de 22 de săptămâni. Următoarele piese, „Dă-te-n dragostea mea" și „Tren de noapte", au devenit și ele hit-uri. Are trei albume lansate până acum: „Dacă dragostea dispare" , "From Nothing to Something" și „Drăgostit".

