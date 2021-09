Cosmina Scăunașu, noua asistentă tv de la Acces Direct. Cum arată aceasta

Mirela Vaida a anunțat în premieră cine este noua asistentă tv de la Acces Direct. Iată că, după multe căutări, emisiunea și-a găsit asistenta tv și anunțul a fost făcut chiar de către gazdă.

Cosmina Scăunașu, noua asistentă tv de la Acces Direct. Cum arată și cine este

În primele edițiii a noului sezon din Acces Dirct, Mirela Vaida a făcut un anunț care a fost motiv de bucurie pentru mai multe fete care și-au dorit să devină asistente tv în emisiunea Acces Direct, iar pentru una dintre ele, visul se va materializa începând de mâine.

Numele ei este Cosmina Scăunașu, iar vestea a fost dată în direct de către Mirela Vaida.

„După pauză vă anunțăm numele celei care va ocupa locul de asistentă tv. Înainte să mergem mai departe, vă spun cine este noua asistentă, așa cum v-am promis. Am cătuat-o de 2 saptamani, prin mai multe metode, în urma votului pe care l-ați avut am stabilit cine este cea care merită postul. Asistenta noastră, dacă vă mai aduceți aminte, are un nume predestinat, o cheamă Cosmina, dar o mai cheamă și Scăunașu. Vrem să fie cât mai acitvă aici. Începând de mâine ești asistenta noastră. Ne vom cunoaște mai bine de mâine de la ora 16:30”, a fost mesajul Mirelei Vaida de la tv.

Noua asistentă tv de la Acces Direct este o femeie foarte frumoasă, din București și are 33 de ani. Iată cum s-a prezentat aceasta atunci când a fost anunțată candidatura ei:

"Am 33 de ani, sunt zodia Taur, sunt bucureșteancă, am 1 m 73, sunt singură, nu am relație, nu sunt căsătorită (...). Am și un nume predestinat, numele meu Cosmina Scăunaşu, deci pot ocupa cu foarte multă ușurință acel scaun", spune Cosmina.

"Este pentru prima dată când mă aflu în fața camerelor", spune Cosmina.

"Nu cred! Arăți așa și nu te-a mai văzut nimeni la televizor? Păi în ce domeniu lucrezi? Nu-mi spune că ești IT-ist sau lucrezi la birou", întreabă Mirela Vaida

"Stau într-un birou. Lucrez ca administrator al unei societăți. Mă ocup de partea administrativă, dar uite că mi-am dorit să apar și în față, după ce am făcut munca de birou, am zis ce ar fi să apar și la televizor.", spune Cosmina.

"Deci așa arată o fată care stă la birou și face bilanțuri contabile. (...) Deci înseamnă că multe fete frumoase și care să arate așa, pot face și muncă de birou", spune Mirela Vaida.

A fost „luptă” aprigă între fetele care și-au depus candidatura pentru poziția de asistentă tv pentru Acces Direct, însă numai una a reușit să convingă pe toată lumea că este demnă de a ocupa această poziție.

Cosmina Scăunașu arată de vis și mândrește cu un trup perfect. Imaginile pe care ea le-a publicat în mediul online vorbesc de la sine.