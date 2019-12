Cristea Mirela, asistenta socială care ar fi agresat o femeie din localitate, neagă acuzațiile: A fost doar o îmbrânceală

„Foarte agresivă, violentă, jigneşte, nu contează că e mamă, copil, un cetăţean bolnav, cu probleme. Jignește pe toată lumea, şantajează şi ameninţă şi cere şpagă, ca să poată trăi ea bine. Ca să îţi facă sau să îţi elibereze un act, trebuie să îi duci lapte, brânză, produse din astea alimentare. Plus că, se munceşte în curtea ei. Plus că în momentul în care, dânsa nu le are pe astea, începe să fure acte din dosar, desfiinţează dosarele, ne taie din alocaţiile complementare, ne taie din ajutoarele sociale”, sunt acuzațiile femeii agresate de asistenta socială.

Asistenta se apără spunând că nu ar fi agresat-o nici pe femeie, nici pe fiica acesteia, și că rănile de pe corpul ei sunt provocate de soțul acesteia. De asemenea, aceasta o acuză pe victimă că nu are grijă de socri și că le ia pensia fără acordul celor doi vârstnici.