Colegi de clasă la șoferie! Vulpiţa şi Viorel Stegaru s-au pus serios cu burta pe carte. Cum s-au descurcat la prima oră de legislație rutieră | VIDEO

Emoţionată, dar, în acelaşi timp, bucuroasă că a răspuns corect, Vulpiţa a trecut la următoarea întrebare.

Ca să se poată concentra mai bine, i-am lăsat pe soţii Stegaru să-şi vadă de chestionarele lor. Şi, timp de o oră, atât Vulpiţa, cât şi Viorel nu au ridicat deloc ochii din calculator. Semn că amândoi îşi doresc foarte mult să înveţe!

După câteva zeci de minute, Vulpiţa a fost prima care a părăsit sala de curs: "Gata, am terminat prima. M-am descurcat. Am şi făcut poze la vreo câteva. Am citit înainte de a veni aici şi am ştiut răspunsurile."

După câteva minute, a ieşit şi Viorel din sala de clasă: "Semnele de circulaţie le ştiu. Am văzut cum trebuie să procedăm. Răspunsuri, am răspuns cel puţin la, zic, aproape 90 de întrebări corect."

