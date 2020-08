Manelist celebru, acuzat de escrocherie. Mirela a rămas fără 1.500 de euro, dar și fără lăutari la botez. Reacția lui Dan Pitic

”Între timp am schimbat data, să nu mai fac sâmbătă, să fac duminică, ca să pot face în aer liber, iar el mi-a zis să îi dau toți banii dacă vreau să vină. Până la urmă, după am rezolvat la restaurant să fac sâmbătă, el mi-a zis că nu mai vine nici așa, doar dacă îi dau toți banii înainte”, a mai menționat mama păgubită.

Manelist celebru, acuzat de escrocherie

Ei bine, după ce femeia și-a spus partea sa de adevăr, în direct, în cadrul emisiunii ”Acces Direct” a intrat și Dan Piticu, care și-a spus și el adevărul.

”Are dreptate, mi-a dat 1.500 de euro. Dar înainte cu câteva zile m-a sunat că schimbă data, doar că pentru duminică aceea aveam alt eveniment la Brăila, de unde luasem 1.000 de euro. Și ea a zis că să fac cumva să merg la ei la eveniment. Am sunat acolo, m-am scuzat și le-am dat banii înapoi. Apoi am sunat-o pe ea și i-am zis că am rezolvat acolo și să-mi dea mia de euro, banii promiși, nu în plus, că vin. Doar că atunci ea a început să-mi vorbească urât și m-a sunat și un neam de al ei să mă amenințe”, a spus Dan Piticu, la ”Acces Direct”.