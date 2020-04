Regele blănurilor din România are o motocicletă în salon! Cum arată casa lui Daniel Mărgărit: „O haină poate ajunge la 100.000 de euro”

Motocicleta pe care o ține în casă Daniel Mărgărit

„În anul 1939 tatal meu Margarit Ion isi incepe activitatea ca ucenic in blanarie, la varsta de 14 ani. A invatat meserie de la cei mai mari blanari ai vremii, ajungand dupa ani sa fie unul dintre cei mai cunoscuti blanari din Romania. Din pacate se stinge din viata in anul 1974, dar transmite tainele meseriei mamei mele, Ileana Margarit, care, in timpul comunismului, se specializeaza cativa ani in Germania, alaturi de mari mesteri blanari romani emigrati.

Din 1992 incep sa lucrez impreuna cu mama mea, deprinzand aceasta nobila meserie. Am preluat modul de lucru al atelierelor din Germania, perfectionandu-l prin impletirea metodelor de lucru si tehnologia avansata a atelierelor din Italia pe care le-am studiat indeaproape”, descrie chiar Daniel Mărgărit.