Daniel Onoriu, derapaj în direct la TV. Cum a ajuns să-l jignească pe jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan: ”Ești un bărbat urât”

În timp ce discuta despre relația cu soția sa, care a cerut ordin de protecție, Daniel Onoriu s-a simțit deranjat de o intervenție a jurnalistului Sorin Ovidiu Bălan.

Atunci, a început să-l jignească pe invitatul Mirelei Vaida de la Acces Direct. Iată ce i-a spus:

Daniel Onoriu, derapaj în direct la TV. Ce i-a spus jurnalistului Sorin Ovidiu Bălan

''Nu vă comparați cu mine. Eu sunt băiat bun și fac gesturi frumoase. E adevărat că sunt javră, dar 6 ani de zile am fost băiat bun, un romantic. Sunt Daniel Onoriu, nu sunt un boschetar. O duc în Maldive dacă mă împac cu ea. (...)

Eu am fost foarte frumos la viața mea. Știți câte gagici am avut la viața mea? Eu sunt un șmecer. Eu agăț femeile și... Domne, nu te supăra, dumneata ( n.r. Sorin Bălan) ești un bărbat urât și nu știi ce vorbesc eu că nu ai agățat niciodată în viața ta femei, nu te supăra. Ești un jurnalist bun, dar ești un om urât. Iartă-mă că îți spun. Eu sunt șmecher. Eu le vrăjesc că am talent, mă uit la ele și le dezbrac din prima. Ăsta sunt eu'', a declarat Daniel Onoriu la Acces Direct.

Invitatul Mirelei Vaida nu l-a slăbit pe Sorin Bălan: ”Câte gagici ați avut la viața dumneavoastră? Ați avut gagici?! Păi normal. Hai că vă arăt eu cum se agață o femeie. Vă învăț șmecherie”.

''Te-a lovit, Sorine? (...) Arată cum păstrezi o femeie. Dar tu știi că Sorin are o femeie frumoasă lângă el și tu deocamdată ești singur? Urât, urât, dar... '', a intervenit Mirela Vaida.

