Decizia pe care a luat-o Mirela Vaida după ce a fost atacată cu un pietroi în timpul emisiunii Acces Direct

Dacă se va dovedi că a avut discernământ, această femeie riscă să petreacă ani buni în spatele gratiilor.

"Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: ''Să îmi dai banii, să îmi dai banii''.

Credeţi-mă că şi acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracţiune de secundă. Norocul meu este că nu m-a nimerit şi că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului. Cei de la poliţie spun că au identificat-o pe această doamnă şi că ar fi o persoană din judeţul Iaşi. Nu ştim cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru-pietroaie pregătite acolo în spate la intrare", a spus prezentatoarea TV, potrivit Antena3.

