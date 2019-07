Sandu Ciorbă, ceartă țigănească cu soția, pe un platou de filmare, după o criză de gelozie! „A aruncat cu pietre" - Video

Sandu Ciorbă a povestit, joi, la „Acces Direct”, că una dintre femeile din viața lui a făcut o criză de gelozie chiar pe un platou de filmare și că a aruncat cu pietre către el.

„M-am dus la Sighișoara, să cânt cu formația mea. Eu acolo eram cu ultima mea nevastă, până în prezent. Am început să cânt o melodie țigănească. Filmul se turna. Și era domnișoara care era în rolul principal și era și nevastă-mea, la o masă, în film. Și formația mea. Și cum cântam, a venit actrița din rolul principal, din filmul Transilvania, și mi-a rupt cămașa de pe mine și m-a sărutat pe piept și pe buze. Atunci, nevastă-mea a explodat și s-a oprit filmarea. Am început să ne certăm acolo. Noi am făcut filmul”, a povestit Sandu Ciorbă.

Artistul de etnie romă a precizat că a fost vorba despre filmul „Transylvania” al lui Tony Gatlif.

„N-am mai fost în film. Au lăsat doar linia melodică”, a mai spus el.

Momentul ce a iscat scandalul nu a fost planificat, ci a fost improvizat de actriță.

„A început să dea cu pietre după mine. Ne-am certat țigănește. Eu n-am bătut-o, că m-am simțit un pic vinovat. Dacă nu eram vinovat, o băteam eu acolo, în scenă”, a mai povestit Sandu Ciorbă.

Mai multe detalii din interviul cu Sandu Ciorbă, în clipul de mai sus din emisiunea „Acces Direct”.

