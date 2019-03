„M-a bătut încât am dat în cancer. Ajutați-mi copiii, sunt în pericol”. Testamentul zguduitor al unei mame din Iași te va face să plângi – Video

O mamă din județul Iași a lăsat un testament zguduitor, înainte de a muri răpusă de cancer, în urmă cu un an, după o căsnicie de coșmar, din care au rezultat patru copii. Femeia a scris că cei mici sunt în pericol din cauza tatălui lor bătăuș, care îi amenință întreaga familie. Cazul a fost prezentat la „Acces Direct”.

Acum, mama tinerei decedate, bunica celor patru copii, îşi strigă durerea şi plânge în hohote pentru că nu poate respecta ultima dorinţă a fiicei ei.

Tatăl celor patru copii i-ar fi bătut pe cei mici, ba chiar i-ar fi ţinut fără mâncare.

Cel mai mic dintre copii are 4 ani, iar cel mai mare are 14 ani.

„A avut o viață foarte grea cu el. O bătea, o lega de pat, o trimitea la mine. Neamurile mele îi trimiteau bani, că altfel o bătea pe fiica mea. Tot timpul noi, familia, am întreținut casa și copiii”, a spus bunica copiilor despre fiica ei, la „Acces Direct”.

„Am încercat să o salvăm din mâinile lui. Nu a vrut, îi era frică. O amenința. M-a bătut și pe mine, și pe soțul meu, care a murit în urmă cu 13 ani. Erau căsătoriți legal. Eu i-am spus să se despartă de el, nu știu de câte ori. Ea a fugit de acasă și s-a cununat pe ascuns… Au vrut neamurile mele să o ia în Italia. Nu a vrut să plece. Îi era frică de el, era amenințată”, a mai spus ea.

Potrivit bunicii copiilor, toți membrii familiei bărbatului ar fi alcoolici.

Testamentul mamei copiilor a fost citit în platoul „Acces Direct”.

„M-a bătut încât m-a îmbolnăvit și am dat în cancer. Sunt imobilizată la pat. Nu mai au doctorii ce să îmi facă. Mai am de trăit două luni, maxim 3, dacă vrea bunul Dumnezeu. Am doi copii la mama, la Iași. Vreau să mă despart de soțul meu. Nu vreau să mai fiu cu el. Vă rog să luați măsuri cu tatăl copiilor, pentru că acei doi copii care se află la el sunt în pericol. Dacă se întâmplă ceva cu mine, nu vreau ca acești copii să fie luați de la mama mea. Vă rog din tot sufletul să luați măsuri, pentru că soțul meu îmi amenință familia. El nu înțelege că eu nu vreau să mai fiu cu el”, a scris mama copiilor, înainte de a muri răpusă de cancer.

Mai multe detalii despre acest caz sunt disponibile în clipul de mai sus din emisiunea „Acces Direct”.

