Din ce face bani fosta asistentă de la Acces Direct după ce a plecat din televiziune. Cosmina Adam a vorbit despre ocupația sa

Tânăra este o cântăreață de muzică populară din Vaslui, care la începutul anului trecut a lăsat deoparte straiele specifice carierei sale și a pornit pe drumul televiziunii. Iată că după o perioadă de timp aceasta a luat decizia de a nu mai fi în fața micilor ecrane și ulți s-au întrebat cu ce se ocupă.

Cosmina Adam a fost în emisiunea lui Dan Capatos, Xtra Night Show, de la Antena Stars și a vorbit despre meseria sa și din ce își câștigă banii de când a renunțat la a mai fi asistentă TV în cadrul emisiunii Acces Direct.

Din ce își câștigă banii Cosmina Adam, după ce a renunțat la postul de asistentă TV

Cosmina Adam, fosta asistentă de la Acces Direct, predă cursuri de canto pentru copii, la o școală renumită din Capitală.

“E o școală privată unde copiii vin acolo să învețe. Predau canto pentru copii, am terminat Conservatorul și am toate modulele pedagogice ca să predau și în învățământ și preșcolar și la liceu. Am terminat canto classic, dar nu am profesat în muzica clasică. Întotdeauna mi-a plăcut folclorul și muzica ușoară”, spune Cosmina Adam la Antena Stars. Aceasta a mai spus că a ales aceste stiluri pentru că “vrea să iasă banul”.

“Deci asta s-a întâmplat de când nu mai sunt la Acces Direct. M-am întors în învățământ. Eu înainte să fiu angajată aici eu am fost profesoară, deci practic m-am întors de unde am venit. Dar cântările au mers vara asta chiar dacă a fost pandemie, totul a fost așa cum mi-am dorit eu”, a mai adăugat aceasta.

Tânără moldoveancă a lucrat de mică în domeniul muzical pentru a ajunge o figură cunoscută, Cosmina Adam reușise să-și facă o imagine bună, mai ales în industria de muzică populară locală. Aceasta a fost multă vreme și violonistă a Rapsodiei Vasluiului.

Acum, frumoasa brunetă a început o nouă etapă în carieră și se ocupă de dezvoltarea talentului său și a altor oameni.

Fosta asistentă TV este o fire extrem de discretă și își ține viața personală departe de luminile reflectoarelor, însă nu ezită să împărtășească cu prietenii virtuali cele mai frumoase momente din viața ei.

La cei 29 de ani, frumoasa brunetă este o prezență extrem de plăcută și face furori cu stilul său vestimentar, drept dovadă stau aparițiile sale din trecut, dar și din prezent.

