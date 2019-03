Drama unui fotbalist de la Dinamo: ,,Eram un amărât. M-am drogat din 1998, de la 12 ani. Am jucat cu Adrian Mutu și Ciprian Marica''

De la fotbalist talentat a ajuns prizonier al drogurilor. De 20 de ani, Ionuț a fost trimis într-o lume a durerii din care simte că nu mai poate să iasă, totul din cauza dependenței de droguri:,,M-am drogat din 1998, de la 12 ani, am intrat și în comă. Am jucat cu Adrian Mutu și Ciprian Marica Părinții tânărului imploră ajutor

După ce părinții au povestit drama prin care băiatul lor trece, echipa de la ,,Acces Direct'' a încercat să ia legătura cu tânărul și să afle ce declic i-a distrus viața.

Băiatul a devenit extrem de agresiv, refuzând să povestească ce se petrece cu viața lui.

Fostul fotbalist a început să urle la echipa de la ,,Acces Direct'' și să nege să vorbească despre drama vieții sale și despre dependența de droguri: ,,Nu vreau să vorbesc cu nimeni, vedeți-vă de treaba voastră''

După ce s-a liniștit, Ionuț a povestit calvarul prin care a trecut. Acesta are o viață traumatizată, nu are bani și vrea să își vândă hainele de pe el.

Conform relatărilor lui, părinții vor să îl dea afară din casă, cel mai probabil pentru că vor să îl trezească la realitate.

De 20 de ani, Ionuț a fost trimis într-o lume a durerii din care simte că nu mai poate să iasă. Din păcate, anturajul în care a intrat în tinerețe, i-a distrus până acum viața: ,,Eram un amărât, nu aveam mamă, nu aveam tată, ei îmi plăteau tot. Am umblat cu traficanți''

Mama sa i-a făcut ordin de protecție, iar în fiecare vineri trebuie să meargă să semneze la poliție. Ionuț povestește că a slăbit 10 kilograme, iar mama sa nu îl lasă să meargă nicăieri.

Din păcate pentru el, în ciuda faptului că a vrut să își întemeieze o familie din care a rezultat un copil, acum în vârstă de 7 ani, Ionuț nu are dreptul să își vadă copilul, iar fosta nevastă l-a părăsit.

Urmărește întreaga poveste a lui Ionuț:

