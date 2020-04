După zile întregi de teroare, Viorel și Veronica au aflat cine le-a trimis biletul de amenințare! Indicile erau chiar în casa lor: „Vă vrea răul!”

După ce au epuizat toate soluţiile de a găsi autorul biletului buclucaş, Vulpiţa şi Viorel au dorit să-şi încerce norocul şi cu un celebru parapsiholog.

Să vadă dacă măcar acesta va reuşi să desluşească misterul biletului din uşă.

„Acest bilet nu este un simplu bilet. El are o incarcatura foarte negativa, din punctul celui care l-a adus, din ceea ce simt si vad, este un barbat, are in jur de 40 de ani, micu si slabut, cu parul saten”, le-a dezvăluit parapsihologul Florentina Ion.