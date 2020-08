Ea este ”Regina Pensulei”! Lorraine, totul despre secretul unei cariere de vis | Video

Și cum cariera este una de vis, ei bine, și locuința blondinei este pe măsură. O vilă de lux de parcă ți-e și rușine să intri! Cât despre amenajarea ei, deși la început a căutat un designer de interior, în cele din urmă a decis că propriile alegeri sunt mai bune. Cu ajutorul soacrei, dar și al soțului, casa s-a transformat într-una cu iz grecesc.

”Inițial am vrut să căutăm un designer de interior, dar, până la urmă ne-am luat cu altele și până la urmă ne-am găsit noi ce să ne placă. M-a mai ajutat și mama lui Narcis (n.r. soțul), am mai căutat și eu. Am vrut să fie și elegantă și clasică, dar și puțin spre modern”, a mai zis Lorraine.

Pentru mai multe detalii, urmăriți clipul video de mai sus!