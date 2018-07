Vești BOMBĂ despre Elena Udrea! Logodnicul ei a făcut anunțul la ”Acces direct”: ”Sperăm ca anul viitor...”

Logodnicul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a vorbit cu lux de amănunte despre viaţa cu celebra să iubită. Acesta a acordat primul interviu despre viaţa de familie, dar şi despre viaţa în Costă Rică a fostei blonde de la Cotroceni!

Cei doi se pregătesc să devină părinţi, pentru prima dată, iar viitorul tătic a fost extrem de emoţionat când a vorbit despre fetele lui! Şi ne-a arătat cum e o zi din viaţa lui, cu ce se ocupă, dar şi cum se pregăteşte pentru cel mai important eveniment al vieţii sale: venirea pe lume a fetiţei lor, Eva Maria!

Da! Nu știu dacă sunt 100% pregătit că nu poți să fii pregătit în viață 100% pentru orice, ideea este că mi-am dorit să am copii de pe la 23 de ani, îmi plac copiii foarte mult, cred că mă prinde foarte bine rolul de tată și mă voi implica activ în educația fetiței. De haine se va ocupă Elena, de educație, pe cât de mult posibil sper să o fac eu.

”Cred că e ceva mai aparte. Relația dintre tată-fetiță e mult mai aparte decât relația dintre tată-fiu, băiat.

”Da, este foarte adevărat, dar nu ar fi ceva aparte, de ce, pentru că noi când am fos în Grecia, doctorul la care noi am făcut vizitele medicale, ne-a spus următorul lucru și anume că sunt cupluri între 27-35 de ani care apelează la inseminări artificiale iar eu mirat am întrebat, ok, dar de ce că totuși nu știu, sunt tineri și mi-a spus că unul din factori este clar alimentația și stresul cotidian, plus alți factori, dar se pare că și tinerii din ziua de azi cu greu reușesc să conceapă un copil pe cale naturală.”, a mai precizat Adrian Alexandrov pentru Acces Direct.

Și dacă de abia aşteaptă să îşi strângă fetiţa în braţe, până atunci speră că logodnica lui să îşi rezolve problemele cu legea. Elena Udrea este, în momentul de faţă, dată în urmărire internaţională şi se află de peste cinci luni în Costa Rica. Doamna cu stil a politicii româneşti a primit șase ani cu executare în dosarul Bute. Dar Adrian i-a fost mereu aproape şi a încercat, pe cât posibil, să o viziteze. Și un lucru ştie sigur, că şi-ar dori că Elena să se întoarcă în România şi. să fie liberă.

Elena Udrea, declarație în exclusivitate din Costa Rica. Motivul pentru care fosta deputată a părăsit țara: "Sunt însărcinată cu gemeni"

”Momentan ne focusam pe nașterea fetiței urmând să vedem unde și cum exact vom face botezul si sperăm ca vara viitoare, când va fi și Elena în formă să plănuim și nuntă. Acum sper să se întâmple toate acestea în România, nașterea fetiței nu cred sincer că se va întâmplă în România pentru că ea nu are voie să zboare până în septembrie, din cauza sarcinii nu va mai putea zbura, deci sunt șanse foarte mari să se nască fetița în Costa Rica. Eu mi-am dorit foarte mult să se nască în România, din păcate nu se întâmplă. Va vea dublă cetățenie costaricană și cetățenie română eu automat voi primi și eu dublă cetățenie și Elena la fel.”, a mărturisit iubitul acesteia.

