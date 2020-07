Elevă-mămică a fost abandonată de iubit, printr-un mesaj, imediat după ce și-a sărbătorit majoratul. Copila va deveni mamă, în doar câteva zile

„Când am împlinit 18 ani, nu a mai vrut să știe nimic de mine, nici de copil. Mi-a dat un SMS. Am încercat să îl sun, să-i dau mesaj, dar nu am reușit să dau de el nici în ziua de azi. M-am simțit ca un gunoi!”, a spus tânăra.

Sufletul ţi se frânge, când îi auzi vorbele şi când o vezi cum, cu paşi mai greoi ca oricând îşi plimbă trupul plăpând şi burtica de graviduţă. O graviduţă. singură pe lume. Aşa e Raluca, o elevă de doar 18 ani care, în curând, va deveni mămică. O mămică singură.

Fata se plimbă pierdută prin parc. Un parc la fel ca cel în care soarta i s-a schimbat, într-o secundă. A fost locul în care Raluca l-a întâlnit pe tânărul care ar fi aruncat-o în ghearele. abandonului!

„Am ales să îl păstrez, la îndrumarea lui. L-am întrebat și pe el ce vrea să facem”, a spus Raluca.