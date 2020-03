Gata, Viorel vrea s-o dea pe Vulpița pe mâna Poliției! Ce a scris în plângerea adresată „Domnului Comandant”

Ceartă în toiul nopţii, în apartamentul soţilor Stegaru. Viorel a plecat de acasă şi a lăsat-o pe Veronica singură şi în lacrimi.

Scos din minte de crizele de gelozie ale Veronicăi, Viorel s-a hotărât să scrie o plângere pe care voia să o ducă la Poliție.

Poate vă întrebaţi ce plângere a făcut Viorel. Sau cum sună. Ia fiţi atenţi ce îl deranjează pe soţul Vulpiţei!

„Subsemnatul, Stegaru Viorel, domiciliat in Blăgești, județul Vaslui, declar următoarele: soția mea, Stegaru Veronica, mă acuză că eu am de-a face cu fete, cu care vorbesc la telefon. Eu doar sunt prieten cu ele, eu nu am făcut nimic”, a scris Viorel.