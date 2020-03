Georgiana s-a născut în închisoare și a trăit din mila vecinilor! Fata a devenit campioană națională și acum își caută tatăl! „Dacă te voi găsi, eu mereu te voi iubi!”

Georgiana a facut sport de performanta, este vicecampioana la atletism si dubla campioana nationala la bob in 2018. Georgiana mai are o pasiune, si anume aceea de a scrie poezii, iar in 2018 a publicat o carte "Ganduri si trairi".

Pe mama a cunoscut-o pe la 7-8 ani crede ea, cand a intrebat de tata.mama ia spus ca ii va povesti cand va creste. Asa a aflat ca are o sora mai mare Alina, pe care mama a abandonat-o in spital, si un frate mai mic, Gabriel, care este tot in plasament la un asistent maternal.

Dupa ce a plecat din centru, fetei i s-a dat un card cu bani (alocatia stransa in toti acesti ani), iar cand a ramas fara bani, ea a plecat la mama ei in Italia, Torino.

Doar ca mama nu a primit-o in casa unde locuia ea, pentru că femeia locuia cu un italian si avea in casa animale, unde Georgiana nu mai avea loc.