Gina Pistol, apariţie răvăşitoare! Cum au petrecut prezentatoarea și iubitul perioada izolării: ”Devin teroristă”

Gina Pistol a fost mai deschisă ca oricând în fața camerelor de filmat, atunci când a venit vorba de relația de iubire pe care o trăiește. Prezentatoarea a oferit detalii picante din viața de cuplu și a mărturisit cum au petrecut perioada izolării.

Pandemia a ținut-o pe Gina Pistol departe de lumina reflectoarelor, dar asta nu înseamnă că a avut o viață plictisitoare. Din contra, vedeta mărturisește că și-a ocupat timpul cu treburile gospodărești.

”Am aspirat, am gătit, am spălat, am făcut live-uri pe internet. Asta e problema mea, sunt prea gospodină. Nu vreți să știți prin ce trece săracul Andrei. Sunt maniacă cu curățenia. Mie îmi ia vreo șapte ore să fac curățenie în toată casa”, a mărturisit Gina Pistol.

Deși ea muncește mult pentru a avea o casă strălucitoare, se pare că partenerul de viață nu pune atât de mult accent pe acest lucru.