I-a făcut centură de castitate și a închis-o în pod! Torturată de soț, Virginia strigă după ajutor: „Așa merită”

La scurt timp, după ce bărbatul a fost externat din spital şi s-a întors acasă, acesta a început cu acuzaţiile!. De atunci şi până acum, viaţa Virginiei ar fi devenit un calvar.

Din 2016, dorm în podul casei. Mă dă afară în miez de noapte. Trebuie să ies indiferent cum e anotimpul afară, că plouă, că ninge. M-am dus în pod, mi-a luat scara şi nu am mai avut pe unde să mai cobor. În anii ăştia, eu nu am stat să zic două luni în casă zi de zi. Zi cu noapte aşa. Nu am stat.