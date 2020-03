Imagini în direct din casa lui Sergiu, tânărul din Iași care a mers călare ca să ajungă la bebeluşul lui nou-născut | Video

Imaginile cu Sergiu Ciobotariu, din Răducăneni, au devenit virale pe rețelele de socializare. Tânărul spune că a vrut să își vadă fiul și a încercat să ia un un mijloc de transport în comun până la spital, însă nu a fost lăsat.

De aceea a fost nevoie să apeleze la cal pentru a ajunge să își vadă fiul nou născut. El spune că voia să îi ducă mâncare și pamperși soției sale.

"Am încercat să iau un tramvai. Nu m-au lăsat. Nu am avut bani să iau un taxi. M-am întors acasă și m-am urcat pe cal. Prima data m-a oprit un echipaj de Poliție. I-a fost milă de mine și m-au lăsat să plec. Pe urmă m-a oprit un echipaj de la Poliția Locală. Au râs de mine, m-au luat la mișto. Mai apoi m-a mai oprit un echipaj, au fost de treabă. Nu m-au amendat. Au înțeles că am o urgență și nu am avut altă variantă", a spus Sergiu, potrivit BZI.ro.