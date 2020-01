Incredibil! Soţia-Vulpiţă se mută în palatul lui Tzancă Uraganu: O vrea pe Veronica să-i danseze!

Patronii restaurantelor în care Tzancă Uraganu urmează să cânte în Germania au văzut-o pe vulpiţă şi i-au propus manelistului să o ia cu el.

''După ce a dat probele de dans şi a arătat că vrea să facă ceva pe viitor, am văzut că a prins bine, şi am vrut să văd cum se descurcă şi în treburi casnice. Am primit telefoane din străinătate, unde trebuie să cânt, iar patronii de acolo au cerut să o aduc şi pe ea să danseze. O să o luăm în Germania dacă publicul o cere. Eu sunt sigur că va accepta, că ea este dispusă să meargă înainte. S-a descurcat foarte bine şi la treburile casnice. Patronii îl vor şi pe Viorel'', a spus Tzancă Uraganu la ''Acces Direct''.