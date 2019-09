Alex, fostul iubit al Luizei Melencu, aruncă în aer tot ce ştiai despre cazul Caracal! Fata, filată?! ”Era sunată noaptea!” 

Alex, fostul iubit al Luizei Melencu, a oferit primele declarații despre relația pe care a avut-o cu adolescenta care a dispărut de acasă în luna aprilie a acestui an.

Astfel, Alexandru Duțu a recunoscut că s-a despărțit de Luiza chiar cu o zi înainte ca ea să dispară de acasă și a dezvăluit că înainte era sunat de cineva cu număr privat.

”O suna un număr privat. O suna mereu, adică aproape seară de seară. Şi nu o suna pe zi, o suna numai seara. La 1, la 2, la 5 dimineaţa. Dar, n-am băgat de seamă. Am răspuns de câteva ori, cine e, dar nu vorbea nimeni. Timp de trei-patru luni s-a întâmplat așa.”, a mărturisit Alex.

De asemenea, adolescentul a mărturisit că au fost împreună timp de patru luni, timp în care nu s-a întâmplat nimic între ei.

”Nu s-a întâmplat nimic între noi. Mi-a zis că este virgină şi nu este momentul. Nu vrea să ajungă la pasul ăla, pentru că e prea devreme. Da, am înţeles-o. Adică am dormit cu ea în acelaşi pat. Am dormit amândoi. Nu, absolut nimic. Eram împreună de patru luni. Din decembrie. Din decembrie până în aprilie am fost. Ne cunoşteam de mici, de la 11 ani aşa. De vreo 8-9 ani ne cunoşteam.”, a mai povestit adolescentul.

Întrebat despre motivele care au dus la separare, el a mărturisit că distanța i-a determinat să ia această decizie: ”Nimica toată. Ne-am certat puţin, am luat amândoi decizia să ne despărţim, să încheiem totul. Din cauza distanţei. Ăsta a fost motivul. Singurul motiv. Eu nu eram în ţară, ea era acasă. Sâmbătă seara mi-a lăsat un mesaj şi asta a fost ultima mea convorbire cu ea.”, a mai povestit el.

