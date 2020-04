Jador răspunde! Adevărul despre biletul mosterios al Vulpiței "Jador îi trimite bileţelele!"

Clar este că pistele ne duc spre alte direcţii, nu spre Marian sau dansatoarea Emilia, aşa cum au bănuit, iniţial, Veronica şi Viorel.

Jador a răspuns ușor ironic suspiciunilor Vulpiței: "Sunt supărat! Sunt distrus! Sunt unul din suspecții Vulpiței! Așa am înțeles.. Măi Vulpița! Cum să îți transmit eu un mesaj atât de urât!? În primul rând, nu îmi stă în vocabular, nici în educație. Și eu respect dușamnii. Fictiv vorbind, dușmanii. Da? Eu nu am cum să transmit astfel de mesaje urâte, pentru că.. Am avut parte de o educație frumoasă și nu pot!

În cazul în care eu ți-aș fi transmis un mesaj pe o hârtie, da? Ultimul mesaj pe care l-am trimis pe hârtie a fost de dragoste, către o fată, în clasa a 8-a! I-am spus că o iubesc și ea nu m-a vrut. Mă înțelegi? Deci doar în cazuri de astea, eu scriu pe foi. Și preupun că la tine nu este cazul să scriu eu pe o foaie ceva. Mă înțelegi, Vulpița? Și... despre asta e vorba!"