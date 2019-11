Laurette, noi dezvăluiri șocante, după ce fiicei sale i-a fost spart un dinte la școală! Ce i-au spus părinții bătăușului! „Am fost luată la mișto, umilită!”

În urma incidentului, fata manechinului ar fi ajuns la spital, unde ar fi stat patru ore, pentru ca medicii să repare răul făcut.

„Nu am știut cum să reacționez când am aflat. Efectiv am rămas șocată. Am demarat în forță până la școală, pentru că mă aflam undeva în Pipera. Lucram acolo cu muncitorii, eram la casă. Când am ajuns la școală, a venit mama lui (băiatului care i-a lovit fiica, n.r.) nu a stat decât două minute de vorbă cu mine. Nu a știut ce să-mi zică, nici măcar nu și-a cerut scuze. A vrut să urce în mașină. Evident, instinctul meu a fost să trag de ușă și să o fac să coboare, să îmi explice ce s-a întâmplat, și eu am fost cea care a fost luată peste picior, umilită. Tot eu eram de vină că fetița mea și-a spart dintele”, a spus Laurette.