Leonard Doroftei ascunde o poveste complet neașteptată! „Nu am tâlhărit pe nimeni, dar...”

Dezvăluirile momentului despre celebrul Leonard Doroftei! Într-un moment de maximă sinceritate, campionul a mărturisit ceva complet neașteptat despre pasiunea lui ascunsă, dar și despre marea iubire!

Este campion în ring, însă în familie nu el are mereu ultimul cuvânt de spus! Leonard Doroftei a cunoscut greul încă de mic copil, rămas orfan de tată de la o vârstă fragedă şi-a cunoscut soţia la doar 21 de ani, iar ce a urmat este demn de un scenariu de film. Maria Simion, spionul vedetelor, le-a trecut pragul celor doi soţi și a aflat ceva de-a dreptul incredibil!

Toată lume îl cunoaşte şi a trăit cu sufletul la gură meciurile lui de box, dar puțini sunt cei care îi cunosc povestea de dragoste cu aleasa inimii sale, Monica!

Leonard Doroftei a făcut istorie pentru români şi i-a făcut mândri, atunci când a purtat falnic steagul ţării noastre. Așadar, el este Leonard Doroftei sau Moşu aşa cum i se mai zice. Familist convis şi campion mondial, deşi dacă ar fi să aleagă ar vrea să fie campion în familie.

Într-o perioadă în care putea să o ia pe un drum greşit, boxul l-a salvat! La primul meci a venit tot oraşul să îl susţină! Nu era de ici de colo pentru un băiat de cartier să ajungă să facă un astfel de sport. Atunci a înţeles că asta îi era menirea!

„Nu am talharit pe nimeni, nu am batut pe nimeni, dar eram smardoi. La vremea la care am început cu anturajele, am ajuns la box si am gasit ceva ce eu sa pot face, ceva care m-a ridicat si mi-a dat sansa de a fi cineva”

Însă cel mai important trofeu a fost cel al inimii. În ziua în care a cunoscut-o pe Monica, Leonard Doroftei s-a simţit campionul lumii. Era în anii '90. Ea, doar o puştoaică de 16 ani, el avea deja 21. Tineri, plini de vise şi îndrăgostiţi la prima vedere. Aşa au păşit cei doi în viaţă. Şi acum, după aproape 25 de ani de căsnicie îşi amintesc de parcă ar fi fost ieri prima lor întâlnire.

Iar după ce şi-a pus mânuşile de boxeur în cui, şi-a descoperit o nouă pasiune: rimele!

