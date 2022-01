Cum a reacționat Liviu Olteanu la acuzațiile aduse de soția sa, Maria Roman:” Lumea mă cunoaște. Nu am făcut rău nimănui”

Inițial, în cadrul emisiunii Access direct, prezentată de Mirela Vaida, Maria Roman a intrat în legătură directă prin telefon și a povestit motivele ce au dus la divorțul de Liviul Olteanu, la numai câteva luni de la căsătoria din cadrul emisiunii și a câștigării premiului de 40 de mii de euro.

Roman a făcut mai multe acuzații conform cărora a reieșit că Liviu Olteanu ar fi avut un comportament mult deteriorat față de cel avut în timpul emisiunii.

Maria Roman a făcut mai multe acuzații pe care Liviu Olteanu le-a respins cu fermitate

De altfel, femeia a mai declarat și că ea a încercat în repetate rânduri să salveze căsnicia, dar că după încasarea premiului, Liviu i-ar fi spus să plece definitiv.

Invitat în emisiune, la rândul său, Liviu Olteanu a dezmințit toate acuzațiile aduse de viitoarea fostă soție, spunând că pe el îl știe multă lume și că nu a fost violent niciodată cu nimeni, mai puțin cu ea.

Totodată, el a precizat că a avut același comportament față de ea cum l-a avut și pe parcursul emisiunii.

"Practic, noi am fost la fel și în emisiune dar și în afara emisiunii. S-a nimerit să fie pandemie și noi am petrecut foarte mult timp împreună", a spus el.

"Eram împreună aproape 24 de ore din 24. Nu am neglijat-o, nu am lăsat-o singură și să plec cu prietenii. Mergeam la sală și acasă. Am invitat-o dar nu a venit".

De altfel, acesta a dezmințit și faptul că Maria nu avea cheie de la casa lui și că ar fi jignit-o spunându-I că e urâtă și că nu e bună de nimic.

Liviu Olteanu, despre divorț:" Nu suntem nici primii și nici ultimii oameni care divorțează. Hai să nu facem atâta vâlvă"

Maria a intrat în direct, prin telefon iar Liviu i-a cerut să nu mai facă acuzații și să încerce să fie civilizați. Cei doi nu mai avuseseră o discuție directă de ceve vreme, dar se atacau reciproc în mediul online.

"Nu suntem nici primii și nici ultimii oameni care se despart. Au mai fost și alți concurenți din emisiune care s-au despărțit și n-au mai făcut atâta vâlvă", a adăugat Liviu.

În același timp, Liviu Olteanu a precizat ferm că nu mai este nicio cale de întoarcere în cee ace privește divorțul dintre cei doi.