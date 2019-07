Acces Direct. Loredana s-a născut bărbat, dar a devenit transexual: "Nu am făcut niciodată sex cu o femeie"

"Sunt din Iasi, 26 de ani, crescută intr-o comuna in Moldova. Înălțime 1,80; 65kg, bust 90. Mă chema Lilian Ursan înainte, acum mă numesc Loredana Lorens", așa se descrie tânăra care, la prima vedere, pare o bombă sexy blondă, cu trup de fotomodel

Ea este Loredana Lorens, o tânără de 26 de ani, care iubeşte şi este iubită. De mulţi bărbaţi din lumea bună a Bucureştiului!

"La 12 ani cand am început sa ma dezvolt, mi-a fost rușine sa le spun părinților ca vreau sa fiu femeie si ca am inclinatii spre asa ceva. Nu imi plăcea ca ma transform in băiat și am așteptat sa treacă anii. La 18 ani parintii au văzut ca e ceva neregula și am mers la un doctor, la psiholog, sexolog, endocrinolog. In urma analizelor, medicii au descoperit ca am mai multi hormoni feminini decat barbatesti. Ca e din naștere, m au acceptat așa cum sunt parintii, cu tata a fost m-ai greu pt ca a acceptat mai greu, a fost socat. Mama m-a acceptat, ea isi dorea o fata inainte sa ma nasc eu", a mai povestit Loredana.

"Nu am făcut niciodată sex cu femei, am fost femeie și sunt femeie, cred ca dacă eram barbat nu eram fericită. Îmi plac bărbații mai maturi 35, 40 ani", mai spune blonda.

