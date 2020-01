Lovitură cumplită pentru „soția-vulpiță”! El este adevăratul tată al fetiței Veronicăi: „Mi-a zis că rămâne pe capul lui Viorel copilul, să nu-mi fac griji”

„Am avut o relaţie cu ea şi peste câteva săptămâni, mi-a zis că a rămas însărcinată. Şi i-am zis: "Cu cine ai rămas , cu mine sau cu el?" "Nu, am rămas cu tine!" Zic: "Du-te şi dă-l afară!" Şi nu a vrut. Mi-a zis: "Lasă, că rămâne pe capul lui ăsta !" Aşa mi-a zis ea” , a povestit bărbatul misterios.

Veronica i-ar fi arătat până și testul de sarcină, dar acesta refuzat să creadă că bebelușul este al lui, știind că „soția-vulpiță” avea mai mulți amanți.

„I-am zis: "Nu cred că eşti cu mine." "Nu, că cu tine am rămas!" "Dă-l afară, dacă ştii că eşti cu mine, că eu nu am cum să rămân cu tine, că am şi eu familie, poate mă împac cu soţia mea şi nu pot să rămân cu tine!" Mi-a zis: "Nu, că îl creşte Viorel." I-am zis: "Fă ce vrei!"”