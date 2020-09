Lux orbitor în casa Adei Astrid! Creatoarea de modă duce o viaţă de lux ca la Hollywood alături de logodnicul său și fiul lor!

Creatoarea de modă ne-a deschis uşa casei sale şi ne-a arătat candelabrele imperiale, trandafirii roz, canapelele splendide şi locul în care îşi petrecere cel mai mult timp cu familia ei.

Ada Astrid este una dintre cele mai de succes femei din România. Aceasta s-a făcut remarcată ca și creatoare de modă, operele sale în materie de haine fiind o adevărată artă. Dacă lucrurile îi merg extrem de bine pe plan profesional, ei bine, când vine vorba de partea sentimentală situația este și mai roz.

Așa cum se poate vedea în imagini, frumoasa ardeleancă locuiește într-o vilă luxoasă, însă nu singură, ci alături de logodnicul ei și fiul acestora.

„Am ales parchetul, după am ales mobila, iar în ultimă instanță pentru canapele și mici decouri am apelat și la mici ajutoare, dar am știut culorile pe care vreau să le am în linving. Am optat pentru nuanțe de roz, de gri, de bej. Albastrul l-am ales pentru că îi place logodnicului meu”, a spus Ada Astrid .