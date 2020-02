Drama mămicii de 19 ani care ar fi fost bătută și a rămas fără copil, a impresionat o ţară întreagă. Bărbatul acuzat spune adevărul!

"Cearta a început de când s-a dus la spital. S-a întâmplat atunci să nu avem bani în casă și am rugat-o frumos <sun-o pe maică-ta și întreab-o dacă poate să ne dea 100 de euro să-i dau doctorului> a sunat-o pe mama ei, a zis că nu are, a sunat-o pe mătușa ei, a zis că nu are. Eu atunci am avut norocul de la Dumnezeu și am câștigat la jocurile de noroc, la aparate, 10 milioane din 10 lei", Răzvan Claudiu Radu, tatăl fetiței.

Răzvan a fost condamnat de două ori pentru tâlhărie.

"Am avut o condamnare când eram minor, pentru anturaje cu mai mulți băieți, pentru furturi. M-a condamnat 4 ani. După am stat acasă 1 an și 2 luni și după am fost condamnat iar 4 ani, pentru o tâlhărie", a spus Răzvan.

Bărbatul spune că din cauza Biancăi nu mai merge la muncă: "Nu mai m-am dus la muncă din cauza ei. De fiecare dată când veneam acasă, nu găseam curățenie, o haină curată nu găseam, eu ca bărbat trebuia să mă rog de ea. Când mergeam la muncă, trebuia să mănânc de la colegi."

Răzvan a adăugat: "La spital mi-a zis <uite ce mi-a zis mami, să trec fata pe numele meu și să iau fata și să fug din spital> de acolo s-au declanșat toate treburile între noi.(...) Nu eu i-am luat copilul. Ea l-a lăsat pe pat la sora mea și a plecat"