10 ani de tragedie! Coşmarul mămicii educatoarea te va răscoli! Băieţelul său crede că e moartă!

”Am avut o adolescență destul de tumultoasă. M-am îndrăgostit la 16 ani, doar că am ales bărbatul nepotrivit și am înțeles asta în cel mai crud mod. După ce am rămas însărcinată cu primul copil, ne-am căsătorit fără să știe nimeni dintre ai mei. Am născut la 17 ani și jumătate, aproape de sfârșitul clasei a 11-a. Pe scurt, am rămas din nou însărcinată la sfârșitul clasei a 12-a. Bărbatul cu care m-am măritat era mai mare cu aproape 9 ani”, a declarat ea.

În cele din urmă, povestea de dragoste a luat sfârșit și cei doi au divorțat. Deși Georgiana a insistat să fie împreună pentru cei doi copii, bărbatul nu a acceptat. În plus, la un de la divorț, părinții lui au alungat-o din casă și l-au păstrat pe cel mic, spunându-i că mama nu mai este în viață.

Scandal monstru în platoul Acces Direct! Viorel Stegaru, criză de gelozie în direct, după ce Rafaelo și-a făcut apariția: "Nu-l suport!"

”Am divorțat formal. Avea probleme cu legea. M-a convins să trec băiețelul în custodia lui și pe fetiță în custodia mea. După un an de zile, el oricum nu venea acasă. A insistat să ne despărțim și am făcut tot ce am putut ca să rămânem împreună. Îl iubeam foarte mult și aveam încredere în el. Am fost dată afară de părinții lui la un an de la divorț.”, a adăugat ea.