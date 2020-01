Marian, amantul Vulpiţei a ieşit din ascunzătoare! A venit să facă testul cu detectorul de minciuni!

Aşadar, bărbatul pe care tânăra de 22 de ani, din Vaslui, l-a acuzat că ar fi răpit-o şi ar fi abuzat-o s-a hotărât să vină la Bucureşti şi să spună tot adevărul, în faţa întregii ţări.

''S-a văzut că Viorel şi Veronica mint. Eu nu mă conisder vinovat cu nimic, tocmai de asta am şi venit. Nu am făcut nimci necugetat şi nu are nico relevanţă să presupunem iar. S-a dovedit că a fost o minciună şi vreau să arăt că nu este cum spun ei. Vreau să le transmit să recunoască adevărul'', a spus Marian la ''Acces Direct''.

